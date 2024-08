Angelina Jolie et Brad Pitt peuvent respirer un bon coup à propos de l’état de santé de leur fils adoptif, Pax, qui a été récemment hospitalisé après avoir été victime d’un accident de vélo électrique.

Accident de Pax, Angelina Jolie et Brad Pitt soulagés

Angelina Jolie et Brad Pitt ont été secoués ces derniers jours lorsque leur fils, Pax, a dû être hospitalisé après avoir été victime d’un accident de vélo électrique. Il a percuté l’arrière d’un véhicule avec son vélo. Selon le récit de TMZ, l’incident se serait déroulé aux alentours de 17 heures à une intersection du boulevard Los Feliz, qui est très fréquentée durant les heures de pointe.

Les faits remontent au 29 juillet 2024. Mais il n’y a plus de gros soucis à se faire. En effet, aux dernières nouvelles, Pax aurait regagné son domicile. Il est sorti de l’unité de soins intensifs. Selon les constations des médecins, il aurait souffert d’un traumatisme complexe. Pax commence maintenant le long chemin de la guérison et de la thérapie physique », a fait savoir une source proche des deux célébrités.

La même source aurait confié qu’Angelina Jolie, âgée de 49 ans, a été à ses côtés durant toute sa convalescence à l’hôpital. L’actrice américaine serait « profondément reconnaissante de l’action rapide et salvatrice des premiers intervenants, et des soins médicaux exceptionnels qu’il a reçus ».

Entre Brad Pitt et Angelina Jolie, qu’en est-il ?

Si les deux stars hollywoodiennes profitent de la bonne nouvelle concernant leur fils adoptif, une question persiste : tout va-t-il bien entre les deux célébrités ? La réponse est non. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que les Brangelina se déchirent devant les tribunaux.

Après le cas lié à la garde de leurs six enfants prénommés Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Vivienne et Knox, les deux stars hollywoodiennes continuent de s’opposer concernant leur domaine viticole situé dans le sud de la France. De plus, il faut rappeler qu’Angelina Jolie avait accusé le père de ses enfants de multiples violences.