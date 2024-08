Victorieuse de la toute première édition de Secret Story Afrique, Awa Sanoko est de retour en Côte d’Ivoire. La désormais grande star ivoirienne a été accueillie comme une véritable reine au siège de Canal+.

Awa Sanoko victorieuse de Secret Story Afrique de retour en Côte d’Ivoire

Victorieuse au terme de Secret Story Afrique 2024, Awa Sanoko a touché la somme de 22 925 000 francs CFA. Une récompense bien méritée qui couronne une aventure intense qui a captivé les passionnés de téléréalité. La championne ivoirienne a été accueillie en Côte d’Ivoire ces dernières heures au siège de Canal+ dans une ambiance festive. À ses côtés, Ange Koffi, finaliste ivoirien du concours, partageait cette joie avec une foule enthousiaste, tous unis pour célébrer cette victoire mémorable. Voici quelques photos de la fête en son honneur :

Secret Story Afrique 2024, ils étaient 15 candidats

La première édition de Secret Story Afrique s’est déroulée du 15 juin au 10 août 2024 en Afrique du Sud. Elle a réuni 15 candidats. Venus de quatorze pays d’Afrique francophone, les candidats ont été enfermés dans une maison à Johannesburg selon le concept de l’émission de téléréalité « Secret Story ». Les candidats avaient pour mission de découvrir les secrets des autres joueurs et de percer les mystères de la maison, tout en essayant de ne pas dévoiler leur propre secret. Ils étaient filmés en permanence par 60 caméras et écoutés par 200 micros.

Découvrez quels étaient les secrets des quinze candidats :

-La liste des secrets

-Je suis le seul survivant d’un crash d’avion

-Je suis le gardien du trésor : Ak-Ram (Il aura pour mission de cacher la clé du trésor qui contient sa cagnotte et le protéger du chasseur qui tentera de lui subtiliser en trouvant la clé.)

-Nous sommes un faux couple : Ange & Bernika (surnommée Nika)

-Je suis l’un des plus beaux mannequins du monde

-Je suis le chasseur du trésor : Tobias. (Il devra chercher et trouver la clé du trésor qui contient la cagnotte d’Ak-Ram. Mais il devra le faire avant que le gardien ne le démasque.) (Tobias était entré avec son propre secret : je suis un célèbre doubleur [comme Kelyan dans Secret Story 12]…)

-Je suis une wag (une femme de footballeur)

-Nous sommes jumeaux (Grâce & Gloire) : l’un est entré dans la Maison des Secrets, l’autre dans la pièce secrète

-Nous sommes jumelles (Ma & Mota) : l’une est entrée dans la Maison des Secrets, l’autre dans la pièce secrète