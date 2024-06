7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’influenceur ivoirien, Camille Makosso n’a pas du apprécié la sortie médiatique de la Stéphanelle, co-animatrice de ‘’Secret Story Afrique’’, contre Emma Lohoues. L’homme de Dieu pousse un coup de gueule à l’ancienne finaliste camerounaise de ‘’Bachelor Afrique Francophone’’.

Camille Makosso : ‘’Tu es nulle, et quand on est nulle on la ferme!’’

La version africaine de la téléréalité française ‘’Scret Story’’, a été diffusée en grande pompe le samedi 15 juin sur les écrans de Canal+Afrique. Les nombreux téléspectateurs africains qui ont suivi l’émission ont salué la bonne présentation de l’animateur ivoirien, Jean Michel Onnin. Mais, ce n’est pas le cas de l’influenceuse camerounaise, Stéphanelle qui s’est attirée la foudre de nombreux téléspectateurs. La présentation de l’ancienne finaliste de la première saison de l’émission de téléréalité ‘’Bachelor Afrique Francophone’’, a été jugée inexpérimentée.

Dans la foulée, la belle influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues a fait une publication subtile sur les réseaux sociaux en déclarant : ‘’Le moins cher coûte cher’’. Se sentant visée par ces propos, Stéphanelle s’est adressée de façon virulente à la responsable de Empire 17. ‘’Dans la vie, tu sais que tu es arrivé à un certain niveau quand les personnes que tu respectes se rabaissent à ton niveau et c’est très drôle. Une chose à savoir sur moi, je n’ai peur de personne et je ne laisse personne me rabaisser. J’ai su prouver par mon Parcours que je suis une fille ambitieuse et travailleuse et au jour d’aujourd’hui, je suis l’image de l’influence. Je ne vends pas le rêve, je vis à mon niveau, je n’accepte pas des propositions indécentes. Je montre aux jeunes filles que tu peux sortir de nulle part et te réaliser et faire de tes défauts des atouts’’, répond-t-elle.

Choqué par la sortie de la jeune camerounaise de 26 ans, Camille Makosso n’est pas resté silencieux. L’influenceur et homme de Dieu a publié une vidéo le lundi 17 juin sur sa page Facebook où il n’est pas allé de main morte pour s’adresser à Stéphanelle alors qu’Emma Lohoues portait simplement un jugement sur l’émission. ‘’Tu es nulle, et quand on est nulle on la ferme! On se tait, on écoute les critiques, on prend les remarques, puis on essaie de s’améliorer. C’est très important l’humilité ! On dit l’humilité précède la gloire, tu es nulle, tu es orgueilleuse et en plus tu es mince, et tu veux répondre à qui ?? Faut faire attention ! L’image de l’Afrique que tu es entrain de détruire dans cette émission, pardon hein! Tu me donnes cette émission je l’anime correctement, sans débat!’’, dit-il. Avant d’ajouter : ‘’On ne sait pas dans quel casting canal + a voulu prendre une animatrice comme toi. C’est-à-dire qu’au Cameroun on donnait ça à Tatatiana (septo), elle gérait ça propre. Mais je ne sais pas pourquoi dans le casting c’est toi qu’ils ont remarqué, je ne sais pas quel a été le pacte, quelle a été l’alliance ou bien quel a été le gerage ou le hummhumm pour qu’on te prenne , je ne sais pas! Mais tu es nulle ! Maintenant que c’est dit, tu vas prendre l’humilité, tu vas t’asseoir, tu vas maintenant laisser tes airs… Même dans ta réponse que oui ‘’moi je ne vends pas le rêve’’, truffée de fautes!!! Tu es nuuuuullllle’’.