La célèbre émission de téléréalité française ‘’Secret Story’’, débarque pour la première fois en Afrique. La version africaine sera diffusée le samedi 15 juin prochain sur les antennes de Canal+Afrique à partir de 18h30. La présentation a été confiée à l’influenceuse camerounaise, Stéphanelle et à l’animateur ivoirien, Jean Michel Onnin.

La célèbre émission de téléréalité française ‘’Secret Story’’, diffusée depuis 2007 et après 6 ans d’absence crève à nouveau les écrans de la chaîne TF1 avec la saison 12. Alors qu’on s’achemine allègrement vers la fin de cette 12ème saison le mardi 18 juin prochain sur les antennes de TF1, cette téléréalité tant prisée par de nombreux téléspectateurs dans l’Hexagone et également en Afrique débarque pour la toute première fois sur le continent africain.

La version africaine de ‘’Secret Story’’, sera officiellement diffusée le samedi 15 juin prochain à partir de 18h 30 sur les antennes de Canal+Afrique. Elle a été tournée entièrement en Afrique francophone avec la participation de 15 candidats venus de plusieurs pays d’Afrique francophone qui ont été filmés 24 heures sur 24 pendant 8 semaines. Cependant, le principe reste le même qu’en France, mais cette version bénéficiera de primes chaque semaine. La dizaine de candidats enfermés dans la maison des Secrets, dont la localisation est pour le moment inconnue, gardent jalousement leur secret le plus de temps possible tout en cherchant à découvrir celui des autres habitants.

En outre, la cérise sur le gâteau de ‘’Secret Story Africa’’, est du côté de la présentation de la téléréalité. Deux personnalités publiques bien connues des téléspectateurs africains que ce soit au Cameroun et en Côte d’Ivoire ont été cooptées. Il s’agit d’abord de l’ancienne finaliste de la première saison de l’émission de téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, de nationalité camerounaise en la personne de Laeticia Stephanelle Chabakana plus connue sous le nom de Stéphanelle. Cette influenceuse et mannequin venue du pays des Lions Indomptables va présenter l’émission aux côtés du jeune animateur ivoirien de la RTI, Jean Michel Onnin. Le duo va essayer de donner de l’attrait à la version africaine de cette téléréalité et être beaucoup appréciée par les nombreux téléspectateurs de l’Afrique francophone.