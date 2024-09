Au Sénégal, un grave accident de la route s’est produit ce lundi 16 septembre 2024 à Dalla Ngabou, faisant cinq morts et trente-sept blessés.



Sénégal : plusieurs personnes victimes d’un accident d’un accident de circulation



Selon les frais, la collision frontale entre un bus et un car, survenue à hauteur de Digane, a provoqué d’importants dégâts matériels et humains. Alertés, les sapeurs-pompiers de Touba et les forces de l’ordre sont rapidement intervenus pour secourir les victimes et sécuriser la zone.



Parmi les blessés, plusieurs sont dans un état grave et ont été transportés d’urgence vers les centres hospitaliers les plus proches. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident tragique.