Alioune Tine donne de la voix et salue la décision du Conseil constitutionnel d’annuler le report de l’élection présidentielle au Sénégal.

PUBLICITÉ

Alioune Tine : « Je salue la décision sage… »

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a pris la décision d’annuler le report de l’élection présidentielle. L’institution a clairement marqué son désaccord et refuse de s’aligner derrière Macky Sall.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel fait remarquer que la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution, adoptée sous le n°4/2024 par l’Assemblée nationale, en sa séance du 5 février 2024, est contraire à la Constitution. Il ajoute aussi que le décret n° 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé.

Alioune Tine apprécie de fort belle manière la décision du Conseil constitutionnel. Le militant des droits de l’homme pense qu’il a pris deux décisions juridiques conformes à la Constitution, notamment une décision politique réaliste, pragmatique et sage, qui invite les protagonistes à se concerter pour un consensus sur la date. Pour lui, cette décision apaise et désormais appelle au sens des responsabilités.

« Je salue la décision sage qui fait preuve d’un sens politique exceptionnel qui tient compte du respect des normes de la Constitution, de l’état de droit et de la democratie. Mais le Conseil constitutionnel a tenu compte de ménager le prestige et la dignité de la fonction présidentielle, en ouvrant cette possibilité aux acteurs de se concerter sur une nouvelle date. L’enjeu est de créer les conditions d’une élection apaisée » a soutenu le fondateur d’Afrikajom Center.

Par ailleurs, Alioune Tine a appelé les Sénégalais à faire preuve de réalisme et de responsabilité afin d’achever le processus électoral. Il n’a pas manqué d’inviter les autorités du pays à poursuivre la libération des détenus politiques. « J’encourage le président Macky Sall à poursuivre sa volonté politique d’apaiser et à trouver les moyens juridiques et politiques permettant la libération de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye », a-t-il ajouté non sans prôner l’apaisement du climat politique et électoral.