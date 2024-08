Au Sénégal, un ancien ministre du Président Macky Sall dit avoir été victime d’un piratage informatique. L’ancien ministre Amadou Hott a annoncé le mercredi 07 août 2024 que son compte LinkedIn a été piraté.

Sénégal : le compte LinkedIn de l’ancien ministre Amadou Hott, piraté

Amadou Hott, victime d’un piratage informatique. Le compte LinkedIn de l’envoyé spécial du Directeur Général de la Banque Africaine de Développement (BAD), a été attaqué. L’ancien Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal a adressé un message à ses contacts et au public: « Chers amis, Mon compte LinkedIn a été piraté. Svp ignorez et reportez toutes publications jusqu’à nouvel ordre. Merci » a-t-il déclaré.

Actuellement en fonction à la Banque Africaine de Développement (BAD), Amadou Hott, ancien Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, a joué un rôle important sous le régime de l’ancien président Macky Sall.

Pour rappel, Amadou Hott a été nommé au sein du conseil d’administration d’Afreximbank, l’institution multilatérale de financement de l’import-export en Afrique, lors de 31e assemblée générale qui a eu lieu à Nassau aux Bahamas. Sa nomination a été prononcée le 3 juillet 2024 par la BAD à travers un communiqué.