Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal a réagi à la dissolution de la XIVe législature prononcée mercredi 12 septembre par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. À travers une déclaration officielle publiée ce vendredi, Amadou Mame Diop a exprimé sa gratitude à ses collègues députés, puis au peuple sénégalais tout entier pour le chemin parcouru.

Amadou Mame Diop prend acte de la dissolution du Parlement sénégalais

Président de la XIVe législature, Amadou Mame Diop n’est pas resté insensible à la dissolution de l’Assemblée nationale. Dans un communiqué, ce dernier dit avoir pris acte de la décision de l’actuel homme fort du Sénégal qui a voulu mettre fin à l’exercice du Parlement. Tout exprimant sa fierté d’avoir servi son pays à cette si haute fonction, le désormais ex-président de l’Assemblée nationale a salué le soutien indéfectible du président Macky Sall et des députés de la majorité parlementaire « Coalition Benno Bokk Yakaar ».

Pour Amadou Mame Diop, c’est un honneur d’avoir dirigé la XIVe législature et d’avoir participé avec ses collègues, l’administration de l’Assemblée nationale, ainsi que les membres de son cabinet, à l’évolution du Sénégal. Il n’a pas manqué de réitérer son engagement envers les populations du Walo, et son entière disponibilité à continuer à servir son pays comme d’habitude.

Ci-dessous, son communiqué

Ce jeudi 12 septembre 2024, le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale. C’est une prérogative du Chef de l’Etat qui en a usé.

J’en prends acte et rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, de m’avoir permis, durant ces deux années pleines de péripéties, de remplir mes fonctions de Président de l’Assemblée nationale avec honneur, engagement et dans la fidélité aux valeurs républicaines, morales et démocratiques.

Je remercie le peuple sénégalais dont l’Assemblée nationale est l’émanation et assure la représentation. En cet instant singulier, je rends un hommage appuyé au Président Macky SALL que je n’aurai de cesse de remercier pour sa confiance inébranlable ainsi qu’aux députés de la Coalition Benno Bokk Yakaar pour leur loyauté.

Je veux dire aussi mon respect aux Collègues de la quatorzième législature, quels que soient les bancs sur lesquels ils ont siégé. Ensemble, nous avons formé l’Assemblée nationale. Individuellement et collectivement, nous avons exercé, au nom du peuple, notre part de la souveraineté nationale.

Dans cet hémicycle, chargé d’histoire, haut lieu du débat politique, les députés de la quatorzième législature, -législature inédite dans sa Composition-, se sont évertués, animés par une passion quelquefois débordante, à servir la République en faisant vivre pleinement l’Assemblée nationale.

A l’Administration de l’Assemblée nationale et tous les personnels d’appui, pétris de valeurs de loyauté républicaine et d’impartialité, aux membres dévoués et discrets de mon Cabinet, j’adresse mes vifs remerciements pour leur soutien durant ce mandat.

Pharmacien de métier avant d’être élu Maire de la Commune si attachante de Richard-Toll et Député du Département, chargé d’histoire, de Dagana, depuis 2012, je resterai toujours cet élu de terrain, engagé, au quotidien, à répondre aux attentes et espérances des populations du Walo et du Sénégal.

Vive la République ! Vive le Sénégal !

Dakar, le 13 septembre 2024″