Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal a appelé à la dissolution de l’Assemblée nationale. Pour elle, la déclaration de politique générale ne peut se faire en l’état devant cette Assemblée nationale qui ne représente pas la volonté exprimée récemment par le peuple sénégalais.

Déclaration de politique générale : Aminata Touré soutient Ousmane Sonko

L’actualité autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko alimente les débats au Sénégal. Après la sortie d’Ousmane Sonko, c’est autour d’Aminata Touré, figure de la politique sénégalaise de se prononcer sur la question.

Sur le réseau social X, l’ancienne cheffe de la diplomatie sénégalaise estime qu’une déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale qui ne « reflète pas la volonté populaire n’a aucun sens ».

« L’actuelle Assemblée nationale ne reflète en rien la volonté populaire exprimée le 24 mars dernier. Le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar artificiellement majoritaire à l’Assemblée nationale Amadou Ba, a été battu dès le 1er tour en collectant que 35% des suffrages. Pourquoi le Premier ministre devrait présenter une déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale qui n’a plus aucune légitimité ? », a-t-elle écrit.

Pour Aminata Touré, la volonté de changement des Sénégalais a été nette et franche en élisant le Président Bassirou Diomaye Faye à 54%. « Donc que l’on aille résolument vers la dissolution de l’Assemblée nationale dès le 31 juillet et qu’une nouvelle Assemblée nationale soit élue et alors la DPG du Premier ministre aura du sens, il présentera alors la vision et les perspectives de son gouvernement à des députés légitimement élus pour les cinq prochaines années », a conclu l’ancienne collaboratrice de Macky Sall.

Une sortie qui constitue un soutien de taille pour Ousmane Sonko. Le successeur de Sidiki Kaba a assuré qu’il ne fera pas de déclaration de politique générale devant cette Assemblée sans que la majorité n’introduise dans le règlement intérieur, les dispositions relatives au Poste de Premier ministre.