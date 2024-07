Lors d’une conférence presse tenue mercredI 17 juillet, l’ancienne Première ministre Aminata Touré a exigé la démission de l’ex-président sénégalais Macky Sall de la tête de son parti politique, l’Alliance pour la République (APR).

« Macky Sall ne peut pas continuer à travailler pour Macron et diriger un parti politique d’opposition au Sénégal », Aminata Touré

Le président de la République française, Emmanuel Macron a nommé en fin 2023 Macky Sall en tant qu’ envoyé spécial et président du Comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples. Une nomination que pointait du doigt l’ancienne Première ministre Aminata Touré et qui l’a poussé à interpellé le patron de l’Elysée.

« Nous interpellons son patron le président Macron : Macky Sall ne peut pas continuer à travailler pour vous et diriger un parti politique d’opposition au Sénégal. Ce serait une immixtion de la France dans les affaires intérieures du Sénégal », a déclaré Aminata Touré.

«Ou Macky Sall continue à travailler pour vous et il démissionne de son poste de président de l’APR ou alors il démissionne du poste d’envoyé spécial que vous lui avez octroyé pour rester à la tête de son parti l’APR. Voilà Monsieur Macron ce qui doit être clarifié dans les meilleurs délais», poursuit- elle.

Par ailleurs, l’ancienne ministre de la Justice félicite l’actuel gouvernement pour l’ensemble des mesures prises jusqu’ici et invite le peuple sénégalais à accompagner ce nouveau régime. « J’appelle le peuple à accompagner ce régime. La jeunesse sénégalaise doit rester au pays pour appuyer ce nouveau régime dans l’industrialisation du pays, dans la modernisation de l’agriculture, la formation professionnelle, entre autres initiatives. Arrêtez les pirogues de la mort », a-t-elle déclaré.