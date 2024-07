Depuis son élection, le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal a suscité de nombreuses réactions et interrogations sur sa gouvernance. Élu sur la base de valeurs de rupture et de transparence, son mandat commence à dérouter l’opinion publique en raison de certaines de ses actions et choix.

Une position ambivalente vis-à-vis de la France

L’un des points saillants de la campagne de Bassirou Diomaye Faye était sa méfiance déclarée envers la France, un pays souvent critiqué dans l’opinion africaine pour ses anciennes pratiques coloniales. Faye avait promis une réévaluation des relations franco-sénégalaises, ce qui laissait présager des interactions plus équilibrées.

Cependant, depuis sa prise de fonction il y a trois mois et vingt-cinq jours, il a effectué plusieurs visites à Paris, autant officielles que privées, y compris sa participation aux Jeux Olympiques de Paris. Cette fréquence de visites en France n’est pas faite pour rassurer les afro-indépendantistes qui redoutent son retournement par l’hexagone.

Les dérapages et signes de richesse ostentatoire

La posture de rupture mise en avant par Bassirou Diomaye Faye semble également nuancée par certains actes de sa sphère privée. Un exemple récent est l’apparition publique de l’une de ses épouses, Absa Faye, avec un sac à main de luxe d’une valeur de 3500 euros. Cette démonstration ostentatoire de richesse choque face à la situation économique difficile que vivent de nombreux Sénégalais. Cette apparition envoie un signal négatif dans capacité à dérouler une gouvernance sobre et transparente.

Initiatives et réformes prometteuses

Malgré ces controverses, Bassirou Diomaye Faye a entrepris plusieurs actions positives qui font résister sa volonté de réforme. Il a mis en avant une nouvelle loi sur la défense et la sécurité nationale pour développer une doctrine militaire propre au Sénégal. Il marque ainsi un pas vers l’autonomie sécuritaire. Il a agi également pour stabiliser l’approvisionnement en hydrocarbures. Il gèle ainsi la signature de contrats potentiellement préjudiciables aux finances publiques.

En matière économique, le président Faye a également tenté de réallouer les ressources financières pour lutter contre la vie chère et réduire le coût des biens de consommation courante. Ces efforts sont censés améliorer les conditions de vie des Sénégalais et à relancer une économie bien fragilisée.

La gouvernance de Bassirou Diomaye Faye est caractérisée par une série de mesures prometteuses et des réformes importantes. Toutefois, des signes de continuité dans les fréquentations et la récente démonstration de richesse de sa famille provoque des questions légitimes sur la cohérence de sa volonté de rupture totale avec le passé du Sénégal.