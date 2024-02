Interpellées en pleine manifestation, dans la journée du dimanche 04 février, Anta Babacar et Aminata Touré ont été finalement relâchées.

Sénégal : la police relâche Anta Babacar Ngom et l’ex-PM Aminata Touré

Des manifestations violentes ont éclaté dans la capitale sénégalaise suite à l’annonce de l’élection présidentielle par Macky Sall. En effet, malgré l’annonce du report qui plonge le pays dans une incertitude, l’opposition a tenté de lancer sa campagne contre vents et marées. C’est ainsi que les forces de l’ordre sont intervenues pour interpeller deux personnalités. Il s’agit de la candidate Anta Babacar Ngom et l’ancienne Première ministre Aminata Touré.

Après quelques heures de garde à vue, elles ont été libérées. Sur X, les deux femmes politiques ont annoncé leur libération. « Après une arrestation sans raison sérieuse, j’ai été libérée. Merci à tous pour la solidarité et le soutien. Mobilisons-nous tous pour la défense de notre Démocratie ! », a écrit Aminata Touré.

Anta Babacar Ngom a aussi annoncé sa libération, mais avec colère. « C’est avec une profonde détermination et une colère légitime que je vous adresse ce message aujourd’hui. Ma libération, bien que tardive, est la preuve vivante que la lutte contre l’injustice et pour nos droits démocratiques est loin d’être vaine. Ce n’est pas seulement ma liberté qui a été contestée, mais la voix de chacun d’entre vous, la voix de notre démocratie », a-t-elle lancé.

Anta Babacar et Aminata Touré étaient aux côtés des militants qui protestent le report annoncé de l’élection présidentielle. Pour elles, il n’est pas question de repousser l’élection prévue pour le 25 février 2024.

Ce lundi, l’Assemblée nationale va se prononcer sur la question. Une proposition de loi est en étude et son adoption ou non définira la suite de la déclaration de Macky Sall. Actuellement, le pays est sous tension et tous les regards sont tournés vers les députés.