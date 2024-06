75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Anta Babacar, la présidente du mouvement de l’Alternative pour la relève citoyenne et candidate à la présidentielle du 24 mars dernier au Sénégal, reproche au Premier ministre Ousmane Sonko, une propagande populiste.

« Le temps des discours est révolu », Anta Babacar interpelle Ousmane Sonko

Au Sénégal, le Chef du gouvernement, Ousmane Sonko est au cœur de la polémique après sa conférence politique tenue dimanche 10 juin. Durant cette sortie, le Premier ministre a promis des poursuites judiciaires contre les anciens dignitaires du régime de Macky Sall qui seront reconnus coupables de corruption ou de mauvaise gestion.

Une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion. Sur les réseaux sociaux, la seule candidate à la présidentielle du 24 mars, Anta Babacar a tenu à répondre au Premier ministre, l’accusant notamment de tenir des discours populistes au lieu de se mettre au travail au profit du peuple sénégalais.

« L’heure n’est pas à la politique, encore moins à cette politique politicienne qui privilégie les discours et les promesses plutôt que les actes concrets. Vous serez jugés sur vos résultats, et non sur une propagande populiste ou des invectives », a réagi Anta Babacar.

Et de poursuivre : « Que vous le croyiez ou non, vous êtes maintenant au pouvoir ! Mettez donc le Sénégal au travail et faites moins de POLITIQUE, au risque de remettre notre pays entre les mains de politiciens qui nous ont pris en otage ces dernières années. Actions speak lourder than words!! Le temps des discours est révolu ! Mettez-vous au travail ».