Au Sénégal, à la suite du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, le salaire mensuel des directeurs généraux des sociétés étatiques est connu.

Voici les salaires des directeurs généraux et présidents du conseil de surveillance au Sénégal

Après le président Bassirou Diomaye Faye, la rémunération par mois des directeurs généraux (DG) des sociétés étatiques ainsi que des présidents de conseil de surveillance (PCS) au Sénégal a été dévoilée au grand public. En effet, les salaires mensuels des responsables des agences sont fixés selon l’importance de la structure. Et pour cela, les structures sont divisées en quatre (04) catégories.

Ces différentes entreprises du Sénégal sont classées en fonction de leur effectif et de leur positionnement stratégique. Il est également à préciser qu’en plus des salaires bruts, les DG des structures peuvent recevoir des indemnités en tenant compte des efforts déployés par chacun. Mais celles-ci ne pourront excéder les 35% de leur salaire.

Au niveau de la première catégorie, on retrouve les plus importantes agences du Sénégal, comme l’ARTP, l’ADIE, l’Ageroute et d’autres. À ce niveau, les DG perçoivent un montant de 5 millions FCFA, et les PCS, 2 millions par mois. Pour ce qui concerne les autres membres du conseil de surveillance, ils n’ont pas une rémunération fixe comme les deux précédents, mais sont payés à 300 000 FCFA par session.

Pour ce qui est de deuxième catégorie, elle concerne les structures comme ARMP, ADEPME et autres. Les DG reçoivent un salaire mensuel de 4 millions FCFA et les PCS en gagnent, eux, 1 750 000 FCFA. Les membres du conseil de surveillance, quant à eux, sont payés à 250 000 FCFA par session.

En troisième catégorie, les DG des agences ont un salaire de 3 millions FCFA. Les PCS, 1 500 000 FCFA. Puisque les membres du conseil de surveillance sont payés par session, ceux qui se retrouvent dans cette catégorie de structure en perçoivent 200 000 FCFA à chaque session.

Enfin, les DG de la dernière catégorie de structure au Sénégal, donc la quatrième, sont rémunérés à hauteur de 2 millions FCFA le mois. Les PCS reçoivent un salaire de 1 250 000 FCFA, tandis que les membres du conseil de surveillance sont à 150 000 FCFA par session.