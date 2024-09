Au Sénégal, le président de la République Bassirou Diomaye Faye sera à nouveau face à la nation. Le chef de l’État a prévu s’adresser à son peuple dès son retour de la Chine. Cette sortie est annoncée alors que la tension monte entre l’exécutif et le parlement.

Bassirou Diomaye Faye s’adresse au peuple du Sénégal dès son retour de la Chine

Pour le moment en Chine, dans le cadre d’une visite d’État, le président Bassirou Diomaye Faye participe également au Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC). Cet événement qui est à sa 9ᵉ édition se tient du 4 au 6 septembre 2024. Dès son retour au Sénégal, le chef de l’État a prévu s’adresser à la nation sur les sujets brulants de l’actualité du pays.

En effet, le Sénégal est présentement en pleine effervescence depuis le rejet de projet de loi portant dissolution Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) par l’Assemblée nationale. Ce projet de révision constitutionnelle a été rejeté par le groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) constituant jusque-là la majorité au Parlement. Face au peuple sénégalais, le premier citoyen du pays va donc expliquer le bienfondé de ce projet de loi qu’il a introduit à l’Assemblée nationale.

Aussi, l’actuel homme fort du Sénégal est attendu sur plusieurs sujets. Bassirou Diomaye Faye va intervenir par rapport à la dissolution du Parlement en cours d’exercice. À ce niveau, il essayera de rassurer son peuple en lui exposant les nouvelles orientations politiques du pays.

Si on s’en tient aux bribes d’information relevées dans les dernières déclarations du Premier ministre, on attend le président de la République sur l’état financier du pays, les scandales survenus avant sa prise de fonction et sur la manière dont il envisage de faire rendre gorge aux fautifs.