Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a fait convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire ce jeudi 5 septembre 2024. Quatre projets de loi majeurs seront examinés par les députés.

Sénégal : plusieurs projets de loi soumis au parlement par le gouvernement

Les parlementaires se réuniront ce jeudi pour l’ouverture de cette session extraordinaire, convoquée par le président de l’Assemblée nationale sur demande du président de la République. L’objectif principal est d’examiner des textes jugés prioritaires, conformément à la Constitution.

L’Assemblée nationale examinera plusieurs projets de loi essentiels lors de cette session extraordinaire : la ratification de la Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière pour renforcer la sécurité et le développement régional, l’approbation des comptes de l’État pour 2022 via le projet de loi de règlement, le renforcement des pouvoirs de la Commission nationale des Droits de l’homme (CNDH), ainsi que la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre pour orienter les actions gouvernementales à venir. Cette session vise à accélérer les réformes et adapter les politiques publiques aux défis actuels.

Le parlement est invité à examiner ces sujets importants dans un contexte de bras de fer avec le gouvernement. Les divergences ont émergé après le refus du Premier ministre de présenter la déclaration de politique générale du gouvernement devant le Parlement, en l’absence de la réinscription des dispositions concernant son poste dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

La tension s’est intensifiée après le rejet de la révision constitutionnelle visant à supprimer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE).