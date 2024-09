Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l’Assemblée nationale ce jeudi 12 septembre 2024. C’est l’une des grandes décisions prises par l’homme fort du pays de la Teranga.

Comme annoncé, Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la nation ce jeudi dans un discours solennel. Dans ce message tant attendu, le chef de l’État a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. Il a ainsi mis à exécution la menace du Premier ministre, qui avait prévenu les députés de ce qui allait se passer.

Fin de mission pour l’ensemble des députés sénégalais. Ils ont été renvoyés au chômage technique par le président Bassirou Diomaye Faye. Après plusieurs jours de consultations, et surtout après avoir reçu le feu vert du Conseil constitutionnel, il a finalement acté la dissolution du Parlement. C’était prévisible, et le Premier ministre Ousmane Sonko l’avait déjà annoncé.

Pourquoi Bassirou Diomaye Faye a dissout le parlement ?

Pour justifier sa décision, le président de la République évoque quatre raisons principales. Il s’indigne du refus des députés de la majorité parlementaire de débattre sur l’orientation budgétaire, ainsi que du rejet du projet de loi visant à supprimer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

Le zèle de trop, qui a agacé le chef de l’État, est ce qu’il qualifie d’usurpation de prérogatives. Il n’a pas accepté que les députés fixent eux-mêmes la date de présentation de la déclaration de politique générale par le Premier ministre. Pire encore, ils sont allés plus loin en brandissant la menace d’une motion de censure contre le gouvernement. Il a donc conclu qu’il n’était plus possible pour lui d’envisager une collaboration avec l’actuel Parlement pour la mise en œuvre de son programme d’actions.

Cinq mois seulement après sa prise de pouvoir, le nouveau chef de l’État souhaite travailler avec une nouvelle législature à l’Assemblée nationale. Les députés ont jusqu’à minuit pour ranger leurs affaires et quitter les lieux.

Ce n’est pas tout : la date des élections législatives est désormais fixée au 17 novembre 2024. Selon l’article 87 de la Constitution du Sénégal, le président peut dissoudre l’Assemblée nationale par décret, après consultation du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale.

Installée le 12 septembre 2022 et dissoute le 12 septembre 2024, soit exactement deux ans après, cette dissolution respecte le délai constitutionnel. Par ailleurs, cette nouvelle décision a été prise à la veille de la déclaration politique du Premier ministre Ousmane Sonko, prévue pour le vendredi 13 septembre 2024.