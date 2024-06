76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, le président de la république Bassirou Diomaye Faye a pris une importante décision en prélude à la célébration de la Tabaski. Le chef de l’État veut participer à la prière de la fête de l’Aid El Kébir à la Grande Mosquée de Dakar.

Bassirou Diomaye Faye sera à la Grande Mosquée de Dakar pour la prière de la Tabaski au Sénégal

Pour sa toute première célébration de la fête de la Tabaski en tant président de la république, Bassirou Diomaye Faye a décidé de prendre part à la prière à la Grande Mosquée de Dakar. En prélude à cette célébration, le chef de l’État du Sénégal a instruit le ministre de l’intérieur aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux populations de prier dans les conditions optimales de sécurité et de sérénité.

Par ailleurs, le premier citoyen sénégalais a profité du conseil des ministres du mercredi dernier pour adresser ses « chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oummah islamique et à la communauté musulmane du Sénégal en particulier pour la fête de Tabaski ». Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué d’inviter le peuple à se rappeler du pays dans leurs différentes prières afin que la paix, la cohésion et la prospérité puissent régner dans le pays.