Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a présidé le conseil des ministres du mercredi 28 août 2024. Au cours de ce conclave gouvernemental, des nominations ont été prononcées.

Bassirou Diomaye Faye fait de nouvelles nomination en conseil des ministres

Pour redynamiser l’administration au sein des ministères de la République, le chef de l’Etat a procédé à quelques nominations. Bassirou Diomaye Faye a envoyé deux nouveaux cadres au sein de deux différents ministères. Il s’agit du ministère de l’Industrie et du Commerce et celui de l’Environnement et de la Transition écologique.

Ainsi, le chef de l’Etat a procédé à la nomination des cadres suivants :