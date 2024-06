76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye a accordé la grâce présidentielle à plus de 300 prisonniers à la veille de la fête de Tabaski. Une initiative qui témoigne de la clémence de l’Etat vis-à-vis des bénéficiaires qui doivent maintenant se réinsérer dans la vie active.

Au Sénégal, environ 376 prisonniers condamnés pour diverses infractions vont retrouver la liberté. Il s’agit des bénéficiaires de la première mesure de grâce présidentielle prise par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye après son investiture le 02 avril 2024.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une tradition de clémence et de compassion afin de permettre à ces personnes incarcérées pour diverses raisons de rejoindre leurs familles respectives pour la célébration de la fête de Tabaski.

La mesure de grâce est prise conformément aux dispositions des articles 43 et 47 de la Constitution. Les bénéficiaires ont été sélectionnés selon les règles établies par la loi en la matière. Dans la répartition des effectifs, certaines maisons d’arrêt et de correction se sont taillées la part du lion. C’est le cas de la maison de correction de Sébikotane et de la maison d’arrêt de Mabour où 85 et 75 personnes seront respectivement libérées.