Au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu dans la journée de lundi 05 août 2024, le vice-président Gambien dans en visite de travail au pays de la Teranga. Cet échange entre les deux autorités, vise à renforcer les liens coopératifs entre les deux nations.



Sénégal : Bassirou Diomaye Faye accorde une audience à Mohammed B.S. Jallow

Les nouvelles autorités sénégalaises ont accordé une audience au vice-président gambien, Mohammed B.S. Jallow. Il a été reçu au palais de la République par le Président Bassirou Diomaye Faye.

Cette audience intervient dans le cadre de la visite de travail de deux jours du vice-président au Sénégal. À l’issue de cet échange, nombreux préoccupations cruciales d’actualité ont été abordées dans plusieurs secteurs pour le développement durable et équitable des deux pays.



Aussi, cette rencontre a permis de passer en revue la coopération bilatérale entre Dakar et Banjul, ancrée dans une histoire, une géographie et une culture communes. Pour rappel, le Sénégal et le Gambie ont récemment convenu à continuer leurs échanges en vue de trouver « des solutions pérennes » aux contraintes observées à leur frontière,



Par ailleurs, il faut noter que cette démarche témoigne de la volonté des nouvelles autorités sénégalaises à coopérer avec d’autres nations pour le développement du peuple sénégalais.