Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience ce mardi 11 juin, la diplomate américaine Uzra Zeya, sous-secrétaire d’État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme dans l’administration.

Coopération Sénégal – USA : Bassirou Diomaye Faye échange avec Uzra Zeya

En visite au Sénégal, Uzra Zeya, sous-secrétaire d’État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme dans l’administration a été reçue par le président Bassirou Diomaye Faye. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et les Etats-Unis.

« C’est un honneur d’avoir rencontré le Président Diomaye Faye et de discuter de notre engagement commun en faveur de la démocratie, de la sécurité régionale et des droits de l’homme. Les États-Unis se réjouissent de renforcer le partenariat vital entre les et le Sénégal afin de construire un avenir prospère et sûr pour nos deux nations », a déclaré l’émissaire de Joe Biden à sa sortie d’audience.

Uzra Zeya devient la plus haute personnalité américaine à être reçue par le nouveau président sénégalais depuis son investiture le 2 avril dernier. Bassirou Diomaye Faye assure vouloir établir des relations équilibrées entre son pays et ses partenaires étrangers.