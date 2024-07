Le chef de l’État du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à une nouvelle nomination dans son cabinet à la présidence de la république. C’est à travers un arrêt signé du 29 juillet 2024 que le président a nommé son ministre conseiller chargé du pôle politique, société civile et syndicats.

Bassirou Diomaye Faye nomme un ministre conseiller chargé du pôle politique, société civile et syndicats

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a désormais un ministre conseiller chargé du pôle politique, société civile et syndicats. Pour occuper ce poste dans le cabinet de l’actuel homme fort du pays, le choix est porté sur Adiouma Sow.

Le tout nouveau promu aura donc la lourde charge de mieux orienter le premier citoyen du Sénégal, surtout en ce qui concerne les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ainsi, Adiouma Sow, actif militant et responsable politique au sein du parti Pastef, sera beaucoup plus attendu dans le processus du renforcement des relations entre le gouvernement, la société civile et les syndicats, comme l’indique son portefeuille.