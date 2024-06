76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, le président de la république Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement veulent lutter efficacement contre les inondations. À cet effet, ils comptent acquérir de radars pour avoir une facilité dans l’identification des zones inondables.

Vers une meilleure gestion des risques d’inondations sous l’ère Bassirou Diomaye Faye au Sénégal

Le Sénégal sera bientôt équipé d’un radar spécialisé dans la détection des zones inondables. C’est l’annonce faite par le ministre l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, à l’occasion de sa visite à Kaolack. Il s’agit d’une innovation que le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye veut intégrer dans la lutte contre les inondations dans le pays.

À travers ce instrument, le premier citoyen sénégalais et le gouvernement veulent contribuer à la gestion et la prévention des catastrophes naturelles. Le radar permettra d’identifier avec précision les zones à risque et vulnérables aux inondations en vue de prendre les dispositions idoines pour mieux protéger les populations.