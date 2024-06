76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, quelques heures après l’injonction du Chef de l’État sur la sortie des nouveaux tarifs des denrées alimentaires de base, le Premier ministre Ousmane Sonko vient de dévoiler les nouveaux prix des denrées alimentaires.

Depuis son investiture le 02 avril dernier, le nouveau Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est préoccupé par le développement de son pays dans tous les secteurs d’activités. Ainsi, face à la cherté de la vie dans le pays, le Président de la République a demandé à son gouvernement de prendre des mesures urgentes.

Après quelques semaines de travaux avec tous les acteurs, le Premier ministre a dévoilé les produits concernés et les nouveaux tarifs qui doivent être appliqués. Ainsi, on note que le sucre cristallisé passe de 650 FCFA à 600 FCFA pour une baisse de 50 FCFA. En ce concerne le riz, le brisé non parfumé sera désormais cédé à 410 FCFA/kg, une baisse de 40 FCFA. Quant au riz indien, il sera vendu en dessous de 400 FCFA à partir d’août 2024 grâce à une commande de 80 000 tonnes effectuée par le gouvernement.

Le pain, l’un des aliments les plus consommés dans le pays, n’a pas échappé à la réduction des prix. De 175 FCFA (baguette de 190 grammes), il passe à 160 FCFA pour le même poids, soit une réduction de 15 FCFA. L’huile raffinée aussi a connu un léger abattage de prix. Le coût de la bouteille de 20 litres est réduit de 100 FCFA.

🔴 Le gouvernement a annoncé jeudi, les mesures de baisse de prix de certaines denrées de première nécessité.

— A.P.S – Sénégal (@APS_Senegal) June 13, 2024

Pour s’assurer de l’application effective des nouveaux tarifs, le gouvernement décide de réactiver la SONADIS comme « Magasins Témoins » dans chaque localité.

Ces mesures du gouvernement visent à soulager les populations face aux coûts élevés des produits de première nécessité. Elles témoignent de l’engagement du nouveau président Bassirou Diomaye Faye à rendre la vie facile à ses concitoyens. C’est une promesse de campagne qu’il vient de tenir après deux mois de gouvernance, même si les Sénégalais espèrent encore mieux.