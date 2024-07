77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, les candidats pour le recrutement dans l’enseignement supérieur peuvent pousser un ouf de soulagement. Pour cause, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a supprimé la condition d’âge limite de 45 ans.

Plus d’âge limite dans les appels à candidatures pour le recrutement des Personnes d’enseignement et de recherche (PER). Ainsi, en a décidé le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Abdourahmane Diouf. A travers une note, le patron en charge de l’enseignement supérieur au Sénégal, a demandé aux recteurs des universités publiques, de sauter le verrou d’âge limite de 45 ans dans les appels à candidatures pour le recrutement des PER. Ceci, conformément à la législation en vigueur dans le pays afin d’accorder une égalité de chances à tous les candidats.

Selon l’autorité, cette décision est prise dans « la perspective d’assurer une gestion optimale et coordonnée des ressources en général et singulièrement celles des ressources humaines d’une part, et de garantir une gouvernance axée sur l’éthique, l’inclusion, la transparence, l’efficacité et l’efficience, respectueuse des lois et règlements d’autre part ». Car, les différents retours faits par les recteurs des universités publiques du Sénégal font état de ce que la fixation de l’âge limite à 45 ans introduite dans des appels à candidatures pour le recrutement des Personnels d’enseignement et de recherche (Per) ne respecte aucun fondement en vigueur.