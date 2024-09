Au Sénégal, un point de transfert d’argent a été la cible d’une attaque par des malfaiteurs. L’incident s’est déroulé à Keur Ndiaye, un village situé à quelques kilomètres de Dakar. Les voleurs ont réussi à s’emparer de plusieurs millions de francs CFA, laissant derrière eux une scène de désolation.

Sénégal : braquage dans un point de transfert d’argent à Keur Ndiaye, plusieurs millions emportés

Selon les informations disponibles, la somme volée se situerait entre 20 et 30 millions FCFA. Le cambriolage a eu lieu dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre 2024. Les images capturées par les caméras de surveillance montrent un groupe de six individus qui ont fait irruption dans la boutique après avoir forcé l’entrée.

Malgré la présence de quelques véhicules circulant encore dans les rues à ce moment-là, les malfaiteurs ont opéré en toute tranquillité, comme s’ils étaient en terrain conquis. Leur rapidité et leur organisation ont surpris, d’autant plus que la boutique était équipée de dispositifs de sécurité. La police a été alertée peu de temps après la découverte des faits, et une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de ce vol audacieux.

🚨Ça s’est passé à Keur Ndiaye LÔ , les brigands ont dépouillé toute la valeur en liquide qui était à leur portée en l’occurrence 30 millions .

Galsen comme USA legui 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/eHOzJN6XSx — Abdourahmane ba (@Abdou5964) September 14, 2024

Cet incident rappelle les défis auxquels sont confrontés les commerces de transfert d’argent dans les zones périurbaines au Sénégal, souvent mal équipés pour se protéger de ce genre d’attaques. Ce braquage à Keur Ndiaye vient s’ajouter à une liste croissante d’incidents similaires dans le pays, mettant en lumière l’urgente nécessité de renforcer la sécurité autour de ces points névralgiques.