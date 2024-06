76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Du retour de la Mecque, des pèlerins sénégalais ont été diagnostiqués positifs au Coronavirus (Covid-19). Face à cette situation alarmante, les autorités invitent à la vigilance et au respect strict des mesures barrières.

Le Sénégal va faire face à quelques cas de Covid-19. Une situation délicate qui pourrait dégénérer si le mal n’est pas bien circonscrit. En effet, certains pèlerins sénégalais sont rentrés au bercail avec le virus qui a fait ravage entre 2019 et 2023. Il était d’un souvenir lointain pour les Dakarois, mais le voilà de retour.

Selon Charles Bernard Sagna, médecin-chef du service de contrôle sanitaire aux frontières aériennes de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le taux de positivité au coronavirus diagnostiqué chez les pèlerins sénégalais varie entre 20 % et 60 %. « Nous recevons à l’instant des résultats du laboratoire qui effectue les tests de covid-19 et nous avons chez les pèlerins, un taux entre 20% et 60% de positivité au coronavirus, en fonction des vols de retour des Lieux saints de l’islam », a-t-il confié à APS.

Pour le moment, le nombre exact de cas positifs n’est pas encore connu. Les pèlerins sont testés par lot d’arrivée, il serait donc difficile d’avancer des chiffres avec certitude. Le médecin-chef a indiqué que les résultats sont envoyés au ministère de la Santé qui se charge de faire les compilations afin d’avoir une idée sur l’ampleur de la situation.