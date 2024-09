Au Sénégal, un autre ancien ministre du président Macky Sall interdit de quitter le pays. Abdoulaye Saydou Sow, a été bloqué à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à voyager.

Alors qu’il se rendait au Malawi pour rejoindre la délégation sénégalaise dans le cadre du match de l’équipe nationale face au Burundi, Abdoulaye Sow, 2ᵉ vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été bloqué à l’aéroport de Dakar. L’ex-ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique du Sénégal n’a donc pu effectuer le déplacement du Bingu National Stadium pour assister les Lions de la Téranga.

Cette situation intervient dans un contexte où de nombreuses personnalités ayant servi sous le régime de Macky Sall, sont interdites de quitter le territoire national. Il y a quelques jours, l’ancien ministre des Sports Lat Diop avait également fait l’objet d’un blocage à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Après, il a été interdit de quitter le pays.

Cette mesure restrictive visant d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall coïncide avec l’annonce du Premier ministre, qui a promis de faire rendre gorge à tous ceux cités et reconnus coupables dans des scandales financiers et fonciers. Ousmane Sonko se défend contre les accusations de chasse aux sorcières et évoque l’obligation de reddition de comptes.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le ministre Abdoulaye Sow s’apprête à s’exprimer ce jour à la permanence de l’Alliance pour la République (APR) située à Mermoz. Une rencontre au cours de laquelle, ce dernier abordera certainement ce sujet qui fait l’actualité au pays.