Au Sénégal, les agents de la douane ont réalisé un exploit. Lors de plusieurs opérations menées ces derniers jours, ils ont saisi d’importantes quantités de produits pharmaceutiques contrefaits et des devises.

Saisie massive de médicaments falsifiés au Sénégal

C’est d’abord près de Mbour que la saisie la plus importante a été réalisée. Les douaniers du Sénégal ont intercepté en haute mer un lot de médicaments d’une valeur de 455 millions FCFA. Parmi les produits saisis, on trouve des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des aphrodisiaques. Cette opération réalisée mardi dernier et qui a permis d’interpeller quatre personnes a été l’œuvre de la brigade maritime des douanes de la ville de Mbour.