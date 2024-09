Le célèbre agent de sécurité rapprochée, proche de Macky Sall, n’est plus libre de ses mouvements. Jérôme Bandiaky, alias Sniper, a été arrêté à son domicile ce mercredi 18 septembre 2024, selon des sources locales.

Arrestation de l’agent de sécurité Jérôme Bandiaky, alias Sniper

Cette nouvelle fait grand bruit à Dakar depuis quelques heures. Jérôme Bandiaky, surnommé Sniper, est désormais entre les mains de la Division des investigations criminelles (DIC), d’après les informations rapportées par les médias locaux.

Cet agent de sécurité privée, aperçu à de nombreuses reprises dans l’équipe de sécurité de Macky Sall lors des activités de l’Alliance pour la République (APR), a été interpellé à son domicile. Les raisons précises de son arrestation restent pour l’instant inconnues, mais son nom est évoqué dans plusieurs affaires graves, notamment la disparition mystérieuse de Fulbert Sambou et Didier Badji.

Connu sous le pseudonyme de Sniper, il dirige les agents de sécurité de l’APR, appelés les « marrons du feu ». Qualifiés de « nervis de Macky Sall », ces agents, sous la direction de Sniper, auraient joué un rôle important dans la répression des manifestations de l’opposition sous l’ancien président Macky Sall.

Il y a un an, l’avocat d’Ousmane Sonko, Juan Branco, avait publiquement accusé Jérôme Bandiaky d’exécuter des missions sécrètes pour le compte de hauts dignitaires du régime de Macky Sall. « Je voudrais le prévenir que nous avons un certain nombre d’informations sur lui, et qu’il aurait intérêt à s’expliquer ou à éviter de quitter le territoire sénégalais tant que le régime en place n’aura pas changé », avait déclaré Juan Branco.

Juan Branco avait alors prévenu : « Monsieur Bandiaky, nous savons tout de lui, tout comme d’autres individus qui pensaient pouvoir se cacher. Nous connaissons ses déplacements, les lieux où il se trouve, son rôle de gardien de l’ombre, et nous n’aurons aucune difficulté à l’identifier, à l’arrêter et à le faire juger lorsque les conditions seront réunies au Sénégal. »