Au Sénégal, Karim Wade, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, à l’occasion de la fête de Tabaski, a adressé ses vœux au Président Bassirou Diomaye Faye en particulier et à toute la communauté sénégalaise en général.

Karim Wade souhaite plein de succès au nouveau président sénégalais

Le candidat malheureux à l’élection présidentielle; Karim Wade, dans un message publié sur les réseaux sociaux, a souhaité plein succès aux nouvelles autorités sénégalaises. « Je souhaite que le Président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement poursuivent et intensifient leurs efforts pour engager des initiatives audacieuses et visionnaires qui bénéficieraient à chaque Sénégalais.» a souhaité K. Wade.

Ainsi, il a profité de l’occasion pour exhorter les nouvelles autorités à veiller sur plusieurs domaines clés qui constituent le développement du pays. Les « initiatives doivent inclure l’autosuffisance alimentaire, l’accès universel à l’électricité et à l’eau potable, une éducation de qualité pour tous nos enfants, et la création d’emplois durables pour nos jeunes» a-t-il précisé.

Pour lui, le pays dispose d’immenses potentielles et il est temps que les preuves soient effectuées. «Notre potentiel est immense. Utilisons-le pour bâtir une économie robuste et ouverte sur le monde, qui replace le Sénégal au cœur des échanges internationaux.» Pour finir, K. Wade « demande pardon » à tous ceux qu’il a offensés et profite de l’occasion pour souhaiter une paix durable pour le peuple sénégalais.