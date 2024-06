75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Pour améliorer les services d’assainissement et de gestion des ressources en eau, la Banque mondiale a débloqué une somme considérable pour le Sénégal. Il s’agit d’un financement de plus de 310 millions de dollars pour soutenir les nouvelles autorités sénégalaises dans l’amélioration des besoins des citoyens.

Gestion des ressources en eau : la Banque mondiale accorde un financement important au Sénégal

La Banque mondiale a accordé un soutien financier au Sénégal en vue d’assurer la meilleure gestion efficace et efficiente des ressources en eau dans le pays. Ainsi, plus de 310 millions de dollars ont été validés par la BM le vendredi 21 juin 2024. Le financement de cette institution sera effectué en deux tranches.

Selon les critères de base du projet d’étude, 200 millions de dollars des 310 seront consacrés à assurer la gestion des ressources en eau. L’objectif principal du Programme intégré de sécurité de l’eau et de l’assainissement au Sénégal (PISEA) est d’améliorer l’accès à l’eau potable et l’assainissement, ainsi que le renforcement de la résilience aux risques d’inondations et de sécheresses.

Aussi, ce que visent les autorités, pour ce programme, est de pouvoir toucher plus de 7 millions de personnes sur le plan national, précisément 3 000 agriculteurs qui seront en mesure d’arroser plus 600 hectares grâce à l’utilisation d’eaux usées traitées.

En réalité, selon la répartition effectuée, 200 millions de dollars seront consacrés pour la gestion des ressources en eau et 110 millions de dollars seront destinés au Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN). Les 110 millions de dollars réservés pour la gouvernance des collectivités locales a pour but principal « d’intensifier les efforts pour améliorer le financement des collectivités locales et leur gestion des investissements publics. »

Par ailleurs, il faut préciser que les nouvelles autorités sénégalaises n’ont pas reçu cette aide financière uniquement de la Banque mondiale. Ainsi, d’autres associations internationales ont apporté leur aide financière. Il s’agit de l’Association internationale de développement (IDA), qui de son côté, a débloqué environ 50 millions de dollars. Un financement qui est le fruit de la contribution de l’Agence Française de Développement (AFD) et l’effort du gouvernement même.

Cependant, il faut noter que ce geste de la BM témoigne la volonté de cette institution financière à accompagner les autorités sénégalaises dans le développement du pays.