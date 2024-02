La CEDEAO a appelé ce vendredi, au respect de la décision du Conseil Constitutionnel qui annule le report de la présidentielle au Sénégal.

La CEDEAO réagit à la décision du Conseil Constitutionnel au Sénégal

La Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réagi à la décision prise par le Conseil constitutionnel du Sénégal le 15 février 2024 de reporter l’élection présidentielle. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Commission a souligné l’importance du respect de la décision constitutionnelle et a appelé toutes les parties prenantes à coopérer pour fixer une nouvelle date pour le scrutin présidentiel.

« La Commission exhorte toutes les parties prenantes à respecter la décision du Conseil constitutionnel, et demande aux autorités compétentes de fixer la date pour la tenue de l’élection présidentielle conformément à cette décision », indique le communiqué de la CEDEAO qui a lancé « un appel à la classe politique et aux forces vives à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue inclusif pour préserver les acquis démocratiques de ce pays phare de la CEDEAO ».

Pour rappel, le président Macky Sall avait, contre toute attente, annoncé le report de la présidentielle lors de son discours à la nation le 3 février 2024. Malgré les violentes manifestations éclatées à travers le pays, une proposition de loi a été adoptée au Parlement, fixant la présidentielle au 15 décembre 2024. Mais au soir du jeudi 15 décembre, le Conseil Constitutionnel a invalidé le report de la présidentielle du 25 février, soutenant que cette décision est contraire à la Constitution de la loi adoptée le 5 février par l’Assemblée nationale.