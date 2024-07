La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock est attendue à Dakar au Sénégal. C’est ce qu’a annoncé le ministère fédéral allemand des affaires étrangères ce lundi 15 juillet 2024.

Diplomatie: Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères annoncée au Sénégal

Selon le ministère fédéral allemand des affaires étrangères, la diplomate Annalena Baerbock va effectuer une visite de de travail et d’amitié au Sénégal. Au cours de son séjour à Dakar, elle mènera des entretiens politiques avec son homologue Yacine Fall et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’avec des représentants de la société civile.

Avant son départ de Berlin, la ministre a promis se concentrer sur l’ensemble des relations politique, économique et culturelle qui existe entre le Sénégal et l’Allemagne. Selon le ministère, plus de 120 bus électriques sillonnent la ville sur des voies réservées, ce qui permet non seulement de créer plus d’un millier d’emplois et de réduire les émissions de carbone de 59 000 tonnes par an, mais aussi de faire gagner du temps aux habitants de la ville dans leur routine quotidienne.

A cet effet, la ministre des Affaires étrangères Baerbock visitera de près le système de bus rapides de Dakar, soutenu par l’ initiative Global Gateway de l’UE et utilisant un logiciel allemand du Bade-Wurtemberg pour gérer les processus de recharge. Elle s’entretiendra également avec des cadres supérieurs et d’autres employés.