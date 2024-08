Au Sénégal, la décision du Premier Ministre Ousmane Sonko concernant le port du voile par les élèves dans les écoles coule d’ancre et de salive. Ainsi, Oustaz Alioune Sall, leader religieux et animateur d’une des émissions religieuses sur Sud Fm a réagi.

Le sujet du port du voile dans les établissements autorisés par le PM Ousmane Sonko au Sénégal provoque une vive polémique. Cette déclaration laisse entrevoir une vague de réactions parmi les leaders religieux comme Oustaz Alioune Sall. Selon la déclaration du premier ministre, « l’Etat n’acceptera plus que les filles qui portent le voile soient récusées dans certaines écoles au Sénégal. Nous sommes dans un pays de tolérance ».

À cette déclaration, le leader religieux, Oustaz Alioune répond automatiquement. Pour lui, il serait « irrationnel de vouloir inscrire son enfant dans un établissement où l’islam n’est pas en règle et d’imposer le port du voile qui en est interdit. » Ainsi, « les établissements qui interdisent le port du voile sont dans leur plein droit parce que c’est le règlement intérieur qui l’impose » a t-il expliqué.

Pour le leader religieux, tous les établissements disposent des règlements intérieurs dont les élèves et les parents sont pliés à respecter. La question essentielle n’est pas liée au port ou pas des voiles, mais il faut plutôt investir pour avoir de grandes écoles où on enseignera la religion. « C’est de s’investir pour avoir de grandes écoles d’où nos enfants peuvent apprendre la religion. Des écoles qui nous appartiennent. Car, on ne demandera jamais à un parent pourquoi son enfant n’a pas fréquenté tel établissement, mais plutôt pourquoi elle n’a pas porté le voile. En tout état de cause, tout établissement a un règlement intérieur ».

Par ailleurs, il faut préciser que le Président du parti Rewmi, Idrissa Seck a également réagi par rapport à la déclaration du Premier ministre. Pour l’autorité, le « peuple sénégalais est un peuple pluriel et uni. Pluriel dans ses confréries, dans ses ethnies, dans ses esprits politiques. Je voudrais inviter tout le monde, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et l’ensemble des citoyens à garder à l’esprit que le peuple sénégalais est pluriel, mais uni ».