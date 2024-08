Au Sénégal, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de l’Ukraine à Dakar. Cette convocation faite suite à une publication relayée sur les canaux digitaux de l’ambassade ukrainienne suggérant un soutien aux terroristes opérant sur le sol malien.

Le Sénégal rappelle à l’ordre l’ambassadeur ukrainien à Dakar

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères n’approuve pas l’acte posé par l’ambassade ukrainienne en publiant une vidéo propagandiste liée à la bataille de Tinzaouatène, dans le nord du Mali. En effet, l’élément indiquait que l’Ukraine soutenait clairement les rebelles touaregs du CSP dans leurs combats contre les forces maliennes et les instructeurs russes de Wagner. Toute chose qui est contre le principe du Sénégal qui se veut garder une neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien.

Tout en condamnant fermement cette publication, le Sénégal notifie qu’il « ne peut tolérer une quelconque tentative qui permet un transfert sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit ». Et accuse l’ambassadeur de l’Ukraine « d’un soutien sans équivoque et sans nuance à l’attaque terroriste perpétrée, entre les 25 et 27 juillet 2024, dans le nord Mali, par des rebelles Touaregs et des membres du JNIM contre l’armée malienne ».

Le pays dirigé par Bassirou Diomaye Faye à travers son département ministériel en charge de la diplomatie a tenu à rappeler à l’ordre le représentant de la république de l’Ukraine le contenu de sa mission à Dakar surtout en ce qui concerne « les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence ». Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères n’a pas manqué de faire savoir que son pays est contre toute forme de terrorisme, notamment lorsqu’il vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali.

En renouvelant sa solidarité au peuple frère du Mali, le gouvernement du Sénégal en a profité pour présenter ses vives condoléances aux familles des victimes de cette attaque meurtrière.