Au Sénégal, l’ancien Premier ministre Amadou Bâ a créé un parti politique dans lequel il va rassembler ses militants. Pour faire connaître ce nouveau parti à la communauté sénégalaise, il annonce la date de formation de cette structure politique.



Sénégal : Amadou Bâ choisit une date symbolique pour le lancement de son parti



Amadou Bâ, ancien Premier ministre sous le régime du Président Macky Sall, souhaite à nouveau constituer une classe politique. Il a choisi de mettre en place une formation politique. La « Nouvelle Responsabilité » qu’il avait théorisée dans sa lettre publiée le 21 juin dernier prend désormais la forme d’un destin politique. En fondant cette nouvelle structure, Amadou Bâ veut officialiser sa rupture définitive avec sa famille politique, l’Alliance pour la République (APR).



Selon les informations rapportées par la presse locale, Amadou Bâ devrait dévoiler le nom de son parti politique le 9 septembre prochain. Cette date a été provisoirement retenue pour le lancement des activités du parti. D’après des confidences de membres influents de l’entourage de l’ancien candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à la présidentielle du 24 mars 2024, il y a un symbolisme fort derrière ce choix : « 9-9-2024 pour faire du neuf », détaille-t-on.



Aux dernières nouvelles, cette date est maintenue, sauf en cas d’urgence qui pourrait la modifier. Le comité de pilotage, composé notamment de Cheikh Oumar Anne, Abdoulatif Coulibaly, Aliou Sall, et Zahra Iyane Thiam, travaille sur ce champ. Ainsi, ce comité est chargé d’assurer le bon fonctionnement du système de formation politique.



En outre, plusieurs autres cadres feraient également partie de ce groupe. Pour l’instant, l’endroit choisi pour le lancement officiel de cet événement d’envergure n’est pas encore fixé. Toutefois, il semble que ce sera à Dakar ou à Thiès. Les conseillers politiques d’Amadou Bâ réfléchissent au format le plus approprié pour cet événement.

L’option d’un meeting pour démontrer la force du nouveau parti est évoquée. Le task-force en charge de l’organisation semble avoir avancé sur une formule populaire qui toucherait efficacement la cible. Cependant, l’entourage de l’ancien Premier ministre reste discret sur les détails de l’organisation.

Pour l’instant, le nom de la formation politique reste un mystère. Néanmoins, Amadou Bâ avait déjà donné une indication dans la tribune qu’il avait publiée le 21 juin dernier. Ceci pourrait attirer l’attention du public à deviner le nom du parti de l’ancien Ministre même avant l’évènement.

Pour rappel, l’ancien Président Macky Sall est le Président du parti Alliance pour la République (APR), et Amadou Bâ a été candidat aux élections présidentielles sous la bannière de l’APR. Si aujourd’hui Amadou Bâ, représentant du parti lors des dernières élections présidentielles, officialise sa rupture, on pourrait deviner sans équivoque une divergence entre Macky Sall et l’ex PM. Cette hypothèse se validerait et deviendrait une réalité après la date symbolique du lancement officiel du parti de l’ex-ministre au Sénégal.