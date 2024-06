69 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Épinglé dans une affaire foncière, Adama Faye, beau-frère de l’ex-président Macky Sall a été interpellé et gardé à vue. Aux dernières nouvelles, le frère de Marieme Faye Sall s’est soumis à un règlement à l’amiable pour se sortir d’affaire.

Sénégal : Adama Faye libéré après sa garde à vue

Adama Faye a vécu des heures chaudes ce jeudi 6 juin 2024. Selon la presse locale, il devrait être présenté au parquet après quelques heures de garde à vue. Selon Dakaractu, le frère de l’ancienne première dame a versé la somme de 105 millions de francs CFA avant d’être relâché.

Il avait été interpellé et auditionné à la section de recherches de Colobane sur une affaire de vente de terrains. Selon Libération, le mis en cause aurait « vendu des terrains en toc à des particuliers et peinait à compléter le paiement des sommes escroquées ». Le préjudice causé est estimé à 275 millions de FCFA.