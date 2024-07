76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, les nouvelles autorités ont procédé au lancement des travaux pour l’électrification de 350 villages dans quatre régions. Une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des populations en matière de l’énergie en milieu rural.

Sénégal : plusieurs zones rurales bientôt électrifiées

Dans le but d’étendre le réseau électrique dans certaines zones des régions du Sud et du centre du pays, le gouvernement dirigé par le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé un projet d’ensemble de couverture électrique. Ainsi, quatre régions ont été ciblées pour ce projet. Il s’agit kolda, Kaolack. Fatick et Sédhiou. Pour la réalisation de cette, près de 50 milliards FCFA ont été décaissés.

En effet, ce programme s’inscrit dans le cadre du Millenium challenge account (MCA), dont le deuxième Compact est réservé au domaine de l’énergie, qui suit son cours depuis 2021, avec un financement américain de 550 millions de dollars, rallongé par l’État du Sénégal avec une contribution de 50 millions de dollars.

En réalité, le but principal du projet d’électrification dans les villages concernés consiste à créer des activités génératrices de revenus. Le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop a donné le feu vert pour le déroulement des travaux le jeudi 11 juillet 2024.

Selon l’autorité, le programme va impacter environ 14 000 ménages et 140 000 personnes. » L’accès à l’énergie est un droit pour les populations, c’est pourquoi le gouvernement du Sénégal va mettre à la disposition des ménages une électricité de qualité à moindre coût. On a constaté un taux de couverture énergétique de près de 90% en milieu urbain, alors qu’en milieu rural, il est encore faible « , a expliqué le ministre. Par ailleurs, il faut préciser que les nouvelles autorités sénégalaises sont déterminées à fournir une énergie efficiente pour les petites et moyennes entreprises (PME) en milieu rural.