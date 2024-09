Au Sénégal, après la dissolution de l’Assemblée nationale, bon nombre de personnes se demandent quel sort est réservé aux députés. Face à cette multitude de questions, certains honorables se sont prononcés.



Sénégal : les députés protégés financièrement malgré la dissolution de l’Assemblée nationale



Depuis quelques jours, le pays de la Teranga fonctionne sans députés à l’hémicycle. Un constat fait après la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président Bassirou Diomaye Faye, le jeudi 12 septembre 2024. En effet, face à la nation, le chef de l’État a pris plusieurs décisions.



Tout d’abord, la date des élections législatives a été dévoilée. Des instructions stratégiques pour l’organisation desdites élections et les processus qui les entourent ont également été données. Mais la question que l’on se pose est : comment ces députés, désormais confrontés à la perspective du chômage, vont-ils s’en sortir ?. Une équation à choix multiples déclinant sur deux nouvelles intéressantes.



Que dit l’article 87 de la constitution au Sénégal ?



D’après l’article 87 de la Constitution, les honorables de la législature sortante conservent leurs revenus et avantages jusqu’à ce qu’une nouvelle Assemblée nationale soit officiellement élue au Sénégal. De plus, le dernier alinéa de cet article indique que « l’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir, toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale ».



S’appuyant sur cette loi constitutionnelle, Moussa Tine, ancien député de l’Alliance Démocratique/Pencoo, se voit protégé jusqu’au lendemain de la proclamation des résultats des élections législatives. Il a été soutenu par son collègue Babacar Gaye, qui rappelle que malgré la dissolution, le statut des députés est toujours conservé.



Face à ces différentes déclarations, tous les regards sont désormais tournés vers les prochaines élections législatives. Une élection déjà très disputée, à peine après la dissolution de l’Assemblée nationale. Pour rappel, l’ancien président Macky Sall a réorganisé son parti et a activement instruit ses collègues de collaborer pour assurer une victoire éclatante lors des prochaines élections. Cela montre déjà la compétition féroce d’idées et de stratégies bien avant le début officiel des campagnes.