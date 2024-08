Au Sénégal, la convocation d’Oumou Diallo par la gendarmerie reste au cœur de l’actualité. Les dernières informations rapportées sur le sujet lèvent un coin de voile sur les raisons de ladite convocation.

Sénégal : la belle-mère de Macky Sall convoquée dans une affaire foncière

On en sait un peu plus sur la convocation adressée à la mère de Marième Faye Sall et belle-mère de Macky Sall. Selon le journal Libération, Oumou Diallo sera écoutée dans une affaire foncière. Son fils Adama F. et sa belle-fille sont également cités dans le même dossier. D’ailleurs, d’après des sources concordantes, Adama F. serait même le principal accusé.

Il s’agit d’une opération de vente de parcelle qui a mal tourné. L’opération porte sur une somme de 400 millions de francs CFA. Le plaignant, du nom de Moustapha S., a porté plainte dans l’espoir de récupérer ses sous. Lors des investigations, les enquêteurs auraient découvert qu’Adama F. ne serait pas le seul actionnaire de la structure mise en avant dans la transaction des 400 millions.

Les vérifications ont permis aux enquêteurs de remonter à Oumou Diallo. Elle serait l’une des actionnaires de la structure. C’est ce qui justifie la décision du procureur de l’écouter. Aux dernières nouvelles, les enquêteurs ont été instruits de se rendre à son domicile, compte tenu de son état de santé.