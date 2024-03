Au Sénégal, le dernier gouvernement du président Macky Sall est désormais connu. Le Premier Ministre Me Sidiki Kaba a dévoilé, vendredi 8 mars, les personnalités qui vont finir le mandat avec le chef de l’État en tant que ministre.

Quelques départs et des retours dans le dernier gouvernement de Macky Sall au Sénégal

Les membres du nouveau gouvernement du Sénégal sont disponibles. Après la nomination de Me Sidiki Kaba au poste de Premier ministre, la liste des ministres qui vont travailler avec le chef de l’État Macky Sall est rendue publique. Ils seront donc au nombre de 34 ministres à composer le nouveau et tout dernier gouvernement de Macky Sall. Dans ce gouvernement, on note des changements au niveau de quelques ministères, notamment celui de l’Intérieur, de la Femme, des Affaires étrangères puis des Sports. Aussi, le ministre Ismaïla Madior Fall garde le titre, mais sera dorénavant au poste de chef de cabinet du président de la République.

Ainsi, à quelques semaines de la fin de son mandat en tant que président de la République, Macky Sall aura à collaborer avec les 34 ministres que voici.

Liste des 34 ministres du gouvernement de fin de mandat de Macky Sall