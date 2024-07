Au Sénégal, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a battu un record impressionnant à travers son excellence au concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) 2024.

Concours d’agrégation au CAMES : l’UCAD du Sénégal fait un bond remarquable avec un taux de 95,9%

L’UCAD a montré une fois encore sa performance au concours d’agrégation du CAMES 2024 avec un taux de réussite remarquable de 95,9%. Au total, 142 candidats ont été admis sur 148 candidats présentés. Un résultat qui montre la performance exceptionnelle de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Les performances ont été enregistrées dans des sections qui connaissaient auparavant des difficultés. Il s’agit de : Lettres et sciences humaines, Sciences économiques et de gestion et Sciences juridiques et politiques. Les résultats issus de ces différentes sections ont été agréablement impressionnants.

La section Lettres et sciences humaines a enregistré un taux de réussite de 97,1%, soit 68 candidats admis sur 70. La section des « Sciences économiques et de gestion » est revenue au créneau avec 80% de taux de réussite. Aussi, du côté des grades, l’UCAD s’étend à tous les niveaux avec une performance agréable.

Par ailleurs, seuls les professeurs titulaires ont enregistré un taux de réussite inférieur à 89,4%. Toutefois, ces différentes performances font de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’une des meilleures universités reconnues en Afrique de l’Ouest.