L’Union africaine a appelé à l’organisation de l’élection présidentielle dans de meilleurs délais au Sénégal, après l’annonce du report du scrutin par le président Macky Sall.

Sénégal: l’Union Africaine met la pression sur Macky Sall

Le report de la présidentielle du 25 février a suscité la réaction de nombreuses organisations, dont l’Union Africaine. Dans un communiqué publié ce lundi 5 février, la commission de l’Union africaine a exprimé ses inquiétudes. « Le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA) S.E Moussa Faki Mahamat a appris le report des élections présidentielles en République du Sénégal avec préoccupation tant la situation politique dans ce pays où le modèle démocratique a toujours été salué avec haute appréciation, ne saurait laisser aucun Africain indifférent », indique le communiqué.

L’UA a invité les autorités nationales compétentes à organiser dans les meilleurs délais les élections, dans la transparence, la paix et la concorde nationale. Elle « encourage vivement toutes les forces politiques et sociales au règlement de tout différend politique par la concertation, l’entente et le dialogue civilisés, dans le strict respect des principes qui gouvernent l’État de droit dont le pays a une tradition historique enracinée ».

Au Sénégal, l’annonce de Macky Sall a provoqué une vague de réaction. Une frange de l’opposition dénonce un coup d’Etat constitutionnel et exige la tenue du scrutin à bonne date. Macky Sall, dit vouloir convoqué un dialogue national pour créer des conditions sine qua none pour une élection libre, démocratique et transparente.