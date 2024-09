Les tares du régime de Macky Sall ont été révélées par le président Bassirou Diomaye Faye dans son message à la nation ce jeudi. Le chef de l’État a évoqué un rapport d’inventaire qui expose de graves défaillances dans la gestion des finances publiques et a promis de déterminer les responsabilités à tous les niveaux.

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye expose les failles de la gestion de Macky Sall

Dans son message adressé à la nation, le président Faye a confirmé les propos de son Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait déclaré que leur régime avait hérité d’un « pays en ruine ». L’ancien régime de Macky Sall est accusé de nombreux scandales financiers et fonciers, qui seront bientôt rendus publics à travers le rapport d’inventaire, en attente de validation par la Cour des comptes.

Le successeur de Macky Sall a pris connaissance de l’état du pays dès son entrée en fonction, en s’appuyant sur l’article 1.7 de la loi portant sur la transparence dans la gestion des finances publiques. Cet article permet à tout nouveau président de réaliser un inventaire pour évaluer la situation financière du pays. « Les résultats de cet inventaire, soumis à la Cour des comptes pour validation, révèlent une gestion publique marquée par des légèretés, entraînant des dérives soigneusement dissimulées dans la gestion des finances publiques », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

En divulguant quelques lignes du rapport, le chef de l’État a dénoncé une « évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, ainsi que la mauvaise gestion des subventions et des dérives dans l’utilisation des ressources extérieures » sous le précédent régime. Selon le successeur de Macky Sall, ces irrégularités ont causé du tort aux finances publiques. Il a assuré que cela ne resterait pas impuni. « D’ores et déjà, je tiens à rassurer que les responsabilités seront déterminées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique », a-t-il affirmé.

Des ex-collaborateurs de Macky Sall déjà dans le viseur

Plusieurs anciens dignitaires du régime passé, proches collaborateurs de l’ex-président Macky Sall et cités dans des scandales, sont déjà dans le collimateur. Certains ont été interdits de quitter le territoire, comme l’ancien ministre Abdoulaye Saydou Sow. Ceux qui ont déjà quitté le pays ne doivent pas croire qu’ils sont hors de danger. Le Premier ministre a menacé de les ramener à Dakar, « même par les orteils », si nécessaire.

L’ancien président Macky Sall n’est clairement pas à l’abri. Il pourrait être inquiété si les responsabilités devaient être déterminées au plus haut niveau administratif et politique.

La traque annoncée par Faye et Sonko est perçue par certains comme une menace visant à déstabiliser la majorité parlementaire, constituée des proches soutiens de Macky Sall. Le régime actuel a montré des signes d’agacement vis-à-vis des agissements de l’opposition, qui s’est récemment rebellée. Le président Bassirou Diomaye Faye a d’ailleurs pris la décision de dissoudre l’Assemblée nationale. Le régime espère ainsi obtenir une nouvelle mandature du parlement, prête à l’accompagner dans ses actions.