Le président sénégalais Macky Sall, a été désigné envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète), a annoncé ce mardi, la présidence du Sénégal.

Sénégal: en fin de mandat, Macky Sall nommé à un nouveau poste

« Désigné envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète), le Président de la République, Macky Sall entrera en fonction dès la fin de son mandat le 2 avril », a écrit la présidence du Sénégal sur sa page Facebook ce mardi 26 mars .

« En visioconférence ce matin avec le chef de l’État, le secrétariat des 4P s’impatiente. La séance de travail a porté sur l’agenda et les enjeux auxquels le président Macky Sall est attendu », a précisé la source.

Pour rappel, le président francais Emmanuel Macron avait nommé Macky Sall au poste d’envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P) en septembre 2023. Cette nomination a suscité la colère de l’opposition sénégalaise dont les membres du Fite (Front pour l’inclusivité et la transparence des élections), ont adressé une lettre à Macron pour exprimer leur mécontentement face à cette nomination.

Forgé lors du Sommet de Paris pour un Nouveau Pacte financier mondial en juin dernier, le Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P) établit quatre grands principes pour une politique de solidarité internationale plus efficace et qui permette de mieux soutenir les États les plus vulnérables face aux crises et aux enjeux de transition climatique, dans le cadre d’une gouvernance internationale plus équilibrée.