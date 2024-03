A quelques semaines de son départ de la présidence, Macky Sall fait ses adieux à la garde républicaine, notamment aux gendarmes qui s’occupent de sa sécurité et celle de sa famille.

Macky Sall satisfait de la mission de la garde républicaine

Profitant de l’inauguration de la Maison militaire, le président Macky Sall a adressé un message poignant aux gendarmes qui assurent sa sécurité. Dans son message rapporté par la presse locale, Macky Sall a exprimé sa fierté et sa satisfaction sur « le sens de l’honneur que vous donnez à votre mission, celle d’assurer la protection du président de la République et les membres de sa famille que vous faites avec honneur et dignité ».

Le président a indiqué que des moyens seront davantage mis à la disposition de cette unité pour améliorer ses performances dans l’accomplissement de sa mission républicaine. « Nous tâcherons toujours d’être attentifs et même si je dois quitter mes fonctions parce qu’ainsi va la vie des institutions », a-t-il déclaré.

Le message du président Sall a pris l’allure d’adieux dans la suite. « Encore une fois merci et bonne mission pour la suite. Je vous invite à toujours servir l’État et la République comme vous le faites si bien parce que la Gendarmerie nationale et particulièrement la Maison militaire restent les derniers remparts de la République », a-t-il dit.

Cette sortie du président sénégalais intervient à une période politiquement agitée. L’élection présidentielle préalablement fixée au 25 février 2024 va finalement se tenir le 24 mars prochain. Macky Sall est soupçonné de vouloir un troisième mandat, mais il a juré qu’il cédera le fauteuil présidentiel le 2 avril 2024 conformément à la Constitution.