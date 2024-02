Réélu en 2019, Macky Sall doit quitter la présidence du Sénégal le 02 avril 2024. C’est à cette date que s’achèvera son mandat. Mais depuis le report sine die de la présidentielle préalablement prévue pour le 25 février prochain, des inquiétudes subsistent sur le départ effectif du président sénégalais en avril 2024.

Sénégal : possible prolongation du mandat de Macky Sall

La situation politique est actuellement confuse au Sénégal. Alors que les candidats à la présidentielle s’apprêtaient pour abordé la période de la campagne électorale, Macky Sall met un coup de frein. Il a décidé de reporter l’élection à une date ultérieure. Cette décision bouleverse le calendrier électoral annonce une possible prolongation de son mandat.

A l’Assemblée nationale, une proposition de loi portant report de l’élection est en débat au sein de la Commission des lois. On apprend que les discussions, les députés de Coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY), proposent la prolongation du mandat du président Macky Sall.

La proposition de loi sur le report de la présidentielle est à l’ordre du jour d’une séance plénière prévue pour ce lundi 05 février 2024. Si elle est adoptée, elle portera une dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution sénégalaise qui organise les délais de la tenue de l’élection présidentielle dans le pays.

Selon l’article 31 de la Constitution en vigueur au Sénégal, « le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq (45) jours francs au plus et trente jours (30) francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction ». Une deuxième disposition du même article indique que : « Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel ».