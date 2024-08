Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a averti des établissements publics comme privés contre l’interdiction du voile dans les écoles.

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’indigne contre l’interdiction des voiles dans les écoles

Les responsables des écoles privées comme publiques n’ont plus ce monopole de pouvoir de renvoyer les élèves filles dans les écoles avec des voiles. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a déclaré qu’il n’acceptera pas une telle restriction au sein des établissements. « Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile », a déclaré le Premier ministre sénégalais.

À cet effet, l’autorité met en garde les établissements qui vont s’opposer à cette décision qui a été prise. « Gare à ces institutions qui refuseront d’accepter une fille simplement parce qu’elle est voilée. », a précisé le ministre. Ainsi, il urge de comprendre que les contrevenants à cette nouvelle disposition seront d’office exposés à des sanctions.

Selon le premier ministre, chaque fille mérite la même considération, indépendamment de sa tenue vestimentaire, et que l’égalité des droits s’avère indispensable. Par ailleurs, cette décision a été prise car dans le passé récent, plusieurs élèves ont été victimes d’une telle situation en 2019 à l’institut Sainte-Jeanne d’Arc de Dakar où on leur avait exigé « une tête sans voile « .

Pour éviter encore cet état de chose, l’autorité a soulevé cette problématique lors des échanges avec les lauréats du concours général 2024 au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar.